Feier in Rheinberg Europaschüler nehmen ihre Abiturzeugnisse in Empfang

Irgendwie muss der Abijahrgang eine Vorahnung gehabt haben, als die Wahl des Abi-Mottos getroffen wurde. Es lautet „Abikini – knapp, aber passt schon“. Was auch immer sich die Gesamtschüler dabei gedacht haben, am Freitag passte es perfekt. Denn im Forum war es warm und stickig, weil es draußen schwül und heiß war. Eine Lüftung gab es nicht, und so schwitzten die Anwesenden vor sich hin und nutzten die Programmhefte, um sich Luft zuzufächern. Der eine oder andere wird sich gewünscht haben, in eine Badehose oder einen Bikini schlüpfen zu können.