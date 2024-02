Wanderausstellung konzipiert Rheinbergs Europaschüler stellen sich der Vergangenheit

Die Schule hat mit der Ausstellungskonzeption am Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung teilgenommen. Welche Platzierung die Rheinberger Europaschule dort gemacht hat, das wissen die Schülerinnen und Schüler noch nicht. „Wir haben noch keine Nachricht erhalten“, sagen sie. Die Ausstellung ist am Samstag an der Europaschule zu sehen, danach „wandert“ sie nach Mülheim an der Ruhr, vom 11. März bis zum 5. April ist sie in Rheinberg im Stadthaus zu sehen, danach geht sie nach Kleve, nach Kamp-Lintfort, Wesel, Moers, Peppenheim in Baden-Württemberg, an die Uni in Heidelberg und schließlich endet sie für das Jahr 2024 am 9. November im nordrhein-westfälischen Landtag.