Ausstellung in der Europaschule Rheinberg Eine Reise in das Leben von Anne Frank

Das lange Band auf dem Boden des Oberstufenforums der Rheinberger Europaschule wird mit jedem Meter bedrückender. Die mit Fotos, Texten und Schuhabdrücken, in die Judensterne eingearbeitet sind, gestaltete Papierbahn zeichnet das Leben von Anne Frank nach. Jenem jüdischen Mädchen, dessen Tagebuchaufzeichnungen zu einem der meist verkauften und meistgelesenen Bücher geworden sind. Das Band ihres Lebens beginnt bei Anne Franks Geburt 1929 in Frankfurt und endet an einer schwarzen Wand, auf der nur „Bergen-Belsen“ steht. Der Name des Konzentrationslagers, in dem Anne Frank als 15-Jährige von den Nazis umgebracht wurde. Nur deshalb, weil sie Jüdin war.