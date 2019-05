Europawoche : Politiker stellen sich Fragen der Europaschüler

Rheinberg Die Podiumsdiskussion in Vorbereitung auf die Europawahl widmete sich Themen wie Brexit, Flüchtlingen und Umweltschutz.

Gut 50 Schüler und Erwachsene verfolgten die Diskussion zur Europawahl in der Europaschule. Klassenübergreifend hatten Sozialwissenschafts-Schüler die ein­einhalbstündige Podiumsdiskussion im Zuge der Europawoche an der Schule organisiert. Fünf Politiker – Sascha Wagner (Linke) , Felix Lütke (Grüne), Marion Nasskau (SPD), Ulrich Franken (CDU) und Michael Terwiesche (FDP) – stellten sich Fragen zu Brexit, Flüchtlingen, zum Schutz der Umwelt und zum Datenschutz.

Lehrer Thomas Verfers mit den Abend vollkommen zufrieden: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Format. Das war eine unheimliche dichte Diskussion. Wir werden das in den nächsten Jahren sicher wiederholen.“ Dass nicht alles perfekt gelaufen ist, fand seine Kollegin Isabell Heßling nicht so schlimm. „Das ist für die Schüler wie für uns ein Lernprozess.“

In Sachen Brexit war bei allen die Sorge um den Bestand Europas herauszuhören. Beim Thema Flüchtlinge plädierte Marion Nasskau dafür, die Verteilung europaweit zu regeln, dazu in der EU das Einstimmigkeitsprinzip aufzuheben und das Verhältnis zu Afrika zu verändern. Die „sozialen Bedingungen sollten so geschaffen werden, dass sie zu Hause bleiben können“, argumentierte Sascha Wagner. Legale Fluchtwege schaffen, das Dublin-System beenden und auch Fluchtursachen wie den Klimawandel anerkennen, dafür plädierte Frank Lütke. Und für ein europäisches Einwanderungsrecht warb Ulrich Franken, der die Entscheidung Merkels 2015 entschieden verteidigte.