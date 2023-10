Krieg im Nahen Osten Wie Rheinberger Europaschüler den Gaza-Krieg sehen

Die SV will die Einnahmen diesmal an die Caritas International spenden, die das Geld an Opfer in den betroffenen Krisengebieten im Nahen Osten, nämlich Israel, dem Gazastreifen und dem Westjordanland weiterleitet. Aufklärung sei auch in diesem Fall wieder dringend nötig, denn es sei der Schule ein besonderes Anliegen, falsche Feindbilder aufzuzeigen und die Schüler in die Lage zu versetzen, „durch eine intensive Beschäftigung mit den vielschichtigen Gründen für diesen Konflikt Falschmeldungen zum Beispiel in den sozialen Medien zu erkennen“. Auch Äußerungen zu dem Thema, die im Freundeskreis oder zu Hause aufgeschnappt würden, sollten die Kinder und Jugendlichen einordnen und selbst beurteilen können.