Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Essen kokelt auf dem Herd

Rheiberg Weil ein Mann sein Essen auf dem Herd vergessen hatte, ist ein gutes Dutzend Fahrzeuge von Freiwilliger Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Dienstag gegen 15.25 Uhr zur Königsberger Straße in Rheinberg ausgerückt.

Ein Bewohner hat sich in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Königsberger Straße etwas zu essen gemacht, die Mahlzeit kokelte auf dem Herd. Der Rauch löste zunächst den Brandmelder und dann einen Feuerwehreinsatz aus. Die Sirenen waren in der Innenstadt zu hören. Als die Einsatzkräfte das Haus in einem Seitenarm der Königsberger Straße erreichten, war es bereits geräumt. Sie lüfteten die Wohnung gut, so dass der Einsatz schnell beendet war. Verletzt wurde niemand.