Konzerte in Rheinberg Es weihnachtet gleich zweimal beim Chor Da Capo

Am Donnerstag, 14. Dezember, findet in der Stadthalle in Rheinberg ab 18 Uhr eine Charity-Gala zugunsten der Rheinberger Tafel, die seit 20 Jahren besteht, statt. Unter der Leitung von Volkssänger und Moderator Karl Timmermann wird ein buntes musikalisches Programm aufgeführt, wobei Da Capo zu den Mitwirkenden zählt. Auch darauf freuen sich Barbara Kleintges-Topoll und ihr Chor sehr. Weitere Mitwirkende an diesem Abend in der Stadthalle sind das Duo Phantasia, die Anna-Singers und die Drakes of Dixieland. Karl Timmermann wird in verschiedenen Besetzungen auftreten.