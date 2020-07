Rund um die Wolfskuhlenallee : Es muss Ruhe einkehren

Meinung Mit dem Aufstellen von Verbotsschilder im Budberger Wald sind die Angler übers Ziel hinaus geschossen. Doch die Beweggründe sind nachvollziehbar: Vandalismus, Schüsse, Autorennen – dagegen muss etwas passieren.

Dennis Larisch, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Wolfskuhlensee 1, ist ein ruhiger, sachlicher, freundlicher Mann, der sich zu benehmen weiß. Umgangsformen, die er auch von anderen erwartet. So wie seine Kollegen zahlt er ordentlich Pacht, um am Budberger See die Ruhe zu genießen zu können. Zugegeben: Mit dem Aufstellen der Verbotsschilder hat der Angler übers Ziel hinaus geschossen. Die Gemeinschaft nimmt diesen Verstoß in Kauf, weil sie meint: Es reicht, es muss etwas passieren. Hört man, was Larisch und andere nachts im Wald beobachten, kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Schüsse, Autorennen, Vandalismus. Polizei, Ordnungsamt, Forst- und Naturschutzbehörden müssen gemeinsam dafür sorgen, dass in Wolfskuhlen Ruhe einkehrt.