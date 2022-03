Rheinberg droht wieder das Haushaltssicherungskonzept : Sparen geht nur gemeinsam

Rheinberg An diesem Wochenende stellen Rheinbergs Politiker die Weichen: Sind sie zum drastischen Sparen bereit, kann das Haushaltssicherungskonzept vermieden werden. Andernfalls wird es finanzpolitisch ungemütlich.

Kai Oczko, der Fraktionsvorsitzende von Die Partei im Rheinberger Rat, hat mit klaren und klugen Worten auf den Punkt gebracht, was wohl viele Kommunalpolitiker denken. Erst seit Ende 2020 Mitglied des Rates, fühlt sich Oczko als Politikneuling. „Ich hatte gedacht, ich könnte hier etwas für die Stadt, für Rheinberg gestalten. Aber seit ich hier sitze, dreht sich alles nur um dieses Haushaltssicherungskonzept“, meinte er im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss.

Und dann kann es passieren, dass es ans Eingemachte geht und – Kämmerin Iris Itgenshorst hat es angedroht – zum Beispiel das Freibad geschlossen bleibt. Oder über den Fortbestand der Stadtbibliothek diskutiert wird. Dann geht es den sogenannten freiwilligen Leistungen an den Kragen.

An diesem Wochenende will die Politik beraten, welches Signal sie der Kämmerin am Dienstag gibt. Soll der Schritt ins HSK vermieden werden, müssen alle Fraktionen darauf verzichten, teure Anträge zu stellen.