Rheinberg: Erweiterte Maut belastet Unternehmen

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Durch die Ausdehnung auf alle Bundesstraßen hat sich das Abrechnungsnetz für Lastwagen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht mehr als verdreifacht. Speditionen fürchten, von osteuropäischer Konkurrenz überrollt zu werden.

In Alpen an der Bundesstraße 58 und in Xanten-Marienbaum an der Bundesstraße 57 wurden dazu zwei Kontrollsäulen in Betrieb genommen. Sie unterscheiden sich von Radargeräten dadurch, dass sie nicht nur blau lackiert, sondern auch fast vier Meter hoch sind, betont Toll Collect. Georg Tietz ist Geschäftsführer von Hegmann Transit. Unternehmenssitz ist Sonsbeck, ein weiterer Standort ist in Wuppertal. Seine Schwerlaster spulen im Jahr etwa 3,2 Millionen Kilometer runter, 35 Zugmaschinen sind in ganz Europa unterwegs, zu 80 Prozent aber im Bundesgebiet. Die Ausdehnung der Mautpflicht verursache 80.000 Euro an Mehrkosten, sagt er. „Die tragen wir.“ Eine Weitergabe an den Kunden bietet sich wegen des hart umkämpften Speditionsmarkts nicht an. Man werde von osteuropäischen Anbietern überrannt, das deutsche Lohnniveau sei sehr hoch, und es fehle im Fernfahrergewerbe an Nachwuchs. Georg Tietz: „Die Decke wird immer dünner.“ Für ihn greift das Argument der Politik, die Maut würde deutsche Spediteure vor der ausländischen Konkurrenz schützen, nicht. Denn hiesige Unternehmen müssten ja auch Maut zahlen; staatliche Subventionen gebe es nicht.