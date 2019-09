Volksfest : Erstes Oktoberfest im Kamper Hof

Rheinberg Am 3. Oktober gibt es dort Wiesn-Stimmung und Musik von der „Roland-Brüggen-Partyband“.

(RP) Am Tag der deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, ist es soweit. Denn an diesem Tag findet im Kamper Hof erstmals ein Oktoberfest statt. Dann heißt es schunkeln, singen und tanzen an der Kamper Straße 8 – so zumindest lautet die Ankündigung der Organisatoren.