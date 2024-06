Begegnung in Rheinberg-Orsoy Ein buntes Fest für alle auf dem ZUE-Gelände

Salih Salih, der aus dem Irak stammt, ist extra aus Emmerich zum Begegnungsfest in der Zentralen Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) nach Orsoy angereist. „Ich habe 2018 ein halbes Jahr hier gewohnt, als ich damals nach Deutschland gekommen bin“, erzählt der Kurde und unterstreicht gleich mehrmals, wie dankbar er Deutschland und den Deutschen sei, dass er hier Zuflucht gefunden habe. Inzwischen lebt der junge Mann in Emmerich, wo er zunächst ein Jahr in der Altenpflege gearbeitet hat. „Jetzt habe ich einen Job in einer Pizzeria“, sagt er. Am Samstag genießt er das Fest in Orsoy zusammen mit seinen Freunden Hewr Jawebar, Baxtyar Jawhar und Hawar Yaba.