Entspannungstraining in Rheinberg : Erstmals beginnt ein Yoga-Kurs beim SV Orsoy

Yoga-Lehrerin Vivian Nettelbeck. Foto: Brit Passon Foto: Brit Passon

Rheinberg Der Orsoyer Sportverein bietet erstmals einen Yoga-Kurs an. Er beginnt am Mittwoch, 2. November, in der Turnhalle an der Straße Gildenkamp. Geleitet wird er von Vivian Nettelbeck.

Vivian Nettelbeck ist Yoga-Lehrerin. Seit sechs Jahren unterrichtet die Rheinbergerin die aus Indien stammende und weltweit bekannte Form Hatha-Yoga. Nun zum ersten Mal auch beim und für den SV Orsoy: Der Sportverein möchte sein Angebot erweitern und hat sich deshalb entschieden, auch Yoga anzubieten.

Der erste Kurs beginnt am Mittwoch, 2. November, und findet dann immer mit Ausnahme der Schulferien von 18.15 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle des SV Orsoy am Gildenkamp statt. Vivian Nettelbeck weist darauf hin, dass sich der Kurs nicht nur an Mitglieder des SV Orsoy richtet und für Frauen ebenso geeignet ist wie für Männer. Eine eigene Yoga-Matte, Decke, Kissen und alles, was man für die Entspannungsübungen benötigt, sollten Teilnehmer selbst mitbringen.

Die Kosten richten sich danach, ob man monatlich, halbjährlich oder jährlich zahlen möchte.

Anmelden kann man sich per E-Mail bei Vivian Nettelbeck an info@sunnymindsyoga.de. Weitere Infos findet man auf der Seite www.sunnymindsyoga.de.

(up)