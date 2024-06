Im Rheinberger Stadtteil Budberg Erster Spatenstich für Glasfaserausbau der Telekom

Rheinberg · In Budberg an der Eversaeler Straße ist der erste Spatenstich für den Glasfaserausbau der Telekom vorgenommen worden. In Orsoyerberg, Millingen und Ossenberg geht es weiter.

12.06.2024 , 09:39 Uhr

Sedat Akcay (v.l.), Yasin Ece und Andreas Schulz (Telekom), Kunde Jean Gervers, Beigeordneter Dieter Paus und Bürgermeister Dietmar Heyde beim Spatenstich. Foto: Uwe Plien