Einkaufsangebot auf dem Dorfplatz : Erster Ossenberger Abendmarkt

Rheinberg Am Samstag, 13. März, präsentieren sich die Händler auf dem Ossenberger Dorfplatz erst in der Zeit zwischen 15 und 20 Uhr. Marktleiter Carsten Kämmerer kann wegen der Corona-Beschränkungen nicht alle seine Ideen umsetzen.

Der erste Abendmarkt in Ossenberg sollte ein buntes Spektakel werden. Mit großem Angebot, Musik und Aktionen – ein gemütlicher Treffpunkt eben. Jetzt machte die neue Corona-Verordnung den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Dennoch soll der Abendmarkt am Samstag, 13. März, von 15 bis 20 Uhr stattfinden. In kleinerem Rahmen, aber nicht weniger gemütlich: Dafür sorgt schon allein die Weihnachtslichterkette, die den Marktplatz am Abend illuminieren wird.