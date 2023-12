Adventszeit in Rheinberg Erster Christkindlmarkt auf dem Ossenberger Dorfplatz

Für das leibliche Wohl ist mit der Kaffee-Ape, Crèpes, Waffeln, Backfisch, Kuchen und Glühwein gesorgt. Auch die Markthändler, die jeden Samstag vor Ort sind, bieten ihre Waren an und bitten um Vorbestellungen für den 23. Dezember, dem letzten Markttag in diesem Jahr. So werden Obst und Gemüse, Fisch, Backwaren, Textilien, selbstgemachte Chips oder Imkereiprodukte auf dem Dorfplatz angeboten.