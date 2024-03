Dienstleistungsbetrieb Rheinberg Elektro-Müllfahrzeug kommt am Dienstag

Am Dienstag soll das lang ersehnte Fahrzeug endlich auf den Hof des Dienstleistungsbetriebs an der Bahnhofstraße in Rheinberg rollen. Ein 26-Tonner, bisher mit Dieselantrieb, Baujahr 2012 und viele Jahren als Müllfahrzeug im Einsatz, ist zu einem rein elektrisch betriebenen Wagen umgerüstet worden. Der Wagen ist bereits Ende 2021 abgeholt und zu einem Fachbetrieb in die Eifel gebracht worden. Bereits vor zwei Jahren sollte er zurück sein und in Betrieb genommen werden. Doch dann kam erst Corona und dann der Ukraine-Krieg und das brachte Lieferketten durcheinander. Der Umbau verzögerte und verzögerte sich. Doch jetzt soll es bald geschafft sein.