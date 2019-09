Nachschlagewerk : Rheinberg von A bis Z: Erste Ideen für ein neues Buch

Rheinberg Stadtarchivarin Sabine Sweetsir in die Alte Kelnerei eingeladen. Sie sucht Autoren für ein historisches Nachschlagewerk.

Sweetsir hatte massiv für ihr Anliegen geworben. „Dass Auswärtige unter einem Stichwort nachschlagen können, sich im Vorfeld über Dinge erkundigen können“, fand die Rheinberger Stadtführerin Christa Hoppe als Projekt spannend. „Das ist für Neubürger besonders interessant, damit sie nicht alle Nachschlagewerke studieren müssen, um was über Rheinberg zu erfahren“, meinte der frühere Lehrer Wilhelm Vinbruck. „Mal sehen, was so erwartet wird“, sagte die Orsoyer Stadtführerin Petra Platztek, die eine Dokumentation über das „Haus Cassel“ erstellt hatte.

Sabine Sweetsir beschrieb in ihrer Begrüßung das, was sie zu dem Projekt veranlasst hatte. „Was uns fehlt, ist etwas Übersichtliches, etwas Kurzes, auch mit Fotos – wo auch Touristen fragen: Habt ihr was an aktuellen Bildern? Das ist mein Versuch, so etwas auf den Weg zu bringen.“