Chöre singen im Gemeindehaus Ahoi-Sause mit Seemannsliedern in Wallach

Die gute alte Ahoj-Brause kennt wahrscheinlich jeder noch. Die kleinen Tütchen mit löslichem Pulver in verschiedenen Geschmacksrichtungen gehörten über Generationen zum festen Bestandteil einer jeden Leckertüte, die sich Kinder (und nicht nur die) an der Trinkhalle gekauft haben. Eine Ahoi-Sause unterdessen war bisher zumindest in unseren Breitengraden nicht so bekannt. Dass sich eine solche Sause mit maritimem Charme bald als möglicherweise feste Institution durchsetzt, ist das erklärte Ziel des Männergesangvereins (MGV) Borth. Der Chor lädt jetzt zu einer ersten Ahoi-Sause am Sonntag, 23. Juni, ein. Dann soll es am Gemeindehaus in Wallach ein musikalisches Event geben, das genauso prickelt wie Ahoj-Brause.