Live-Musik und Public Viewing in Rheinberg Zweimal Blues, einmal Fußball im To Hoop

Eine Blues-Session steht am Freitagabend (28. Juni) ab 20 Uhr im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102 auf dem Programm. Die Aachener Band Blues-Aixport macht den Opener, bringt erste Stimmung in die Hütte, danach sollen und dürfen andere Musiker mit einsteigen und die guten Zeiten rollen lassen. Der Eintritt ist an diesem Abend frei. Am Samstag, 29. Juni, kann man sich dann ab 19 Uhr die Band „Waiting for Louise“ im To Hoop anhören. „Halbakustische Musik im Spannungsfeld von Rock und Folk, manchmal ganz akustisch, nie ganz elektrisch, aber immer handgemacht und mit dem Herzen. Liedgut vom unteren rechten Niederrhein. Manchmal auf Deutsch, meist in Englisch, gelegentlich zusammen in einem Lied“, so lautet die Devise der Musiker. Das Konzert findet im Biergarten des To Hoop statt. In einem Hut werden Spenden für die Musiker gesammelt. Danach kann man sich bei gutem Wetter im Biergarten, bei schlechtem im Saal die EM-Achtelfinal-Partie Deutschland gegen Dänemark anschauen. Um 21 Uhr ist Anstoß.