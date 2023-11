Gardetanz in Rheinberg Borth und Ossenberg holen die Meistertitel

Vor allem fand sie am angestammten Platz, in der Stadthalle, statt. „Wir sind froh wieder in der Stadthalle auftreten zu können“, freute sich Wibke Gappel vom 1. OKK. Moderiert wurde die Veranstaltung in bewährt humorvoller Weise von Clemens Sprünken und Norman Grobitzsch. Sie gehören zum Elferrat der St.-Ulrich-Bruderschaft in Millingen, die selbst keine Tanzgarde stellt. Dass sie den Wettbewerb wieder nach Kräften unterstützen, gehört für sie mit zur gemeinsamen Brauchtumspflege. Hans-Theo Menniken, Rheinbergs Altbürgermeister, übernahm erneut die Schirmherrschaft.