Suche nach Standort im Rheinberger Stadtteil : Eröffnung einer Postfiliale in Orsoy verzögert sich

Orsoy Eigentlich wollte die Deutsche Post am 3. Januar 2022 eine neue Filiale in Orsoy in der PM Tankstelle an der Rheinberger Straße 373 eröffnen und damit den Standort und den Kundenservice in Orsoy weiter sicherstellen. „Doch die Eröffnung wird sich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, bestätigte Britta Töllner, Pressesprecherin der Deutschen Post auf Anfrage.

Eigentlich wollte die Deutsche Post am 3. Januar 2022 eine neue Filiale in Orsoy in der PM Tankstelle an der Rheinberger Straße 373 eröffnen und damit den Standort und den Kundenservice in Orsoy weiter sicherstellen. „Doch die Eröffnung wird sich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben“, bestätigte Britta Töllner, Pressesprecherin der Deutschen Post, auf Anfrage. Ob es den Service dann überhaupt in der PM Tankstelle geben werde, stehe noch nicht fest. Derzeit stehe man noch mit dem Tankstellenbetreiber im Gespräch. Eventuell müsse man aber einen neuen Standort suchen, so Töllner. Fest steht für die Deutsche Post nur: Es soll auf jeden Fall eine Filiale in Orsoy geben. „Zur Not schaffen wir übergangsweise eine Lösung in Eigenregie“, betonte die Pressesprecherin. So wie derzeit noch im Geschäft „Frauenzimmer“ in Orsoy können Kunden auch in der künftigen Filiale Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service sollen ebenso zum Angebot gehören.