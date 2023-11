Antisemitismus in Ossenberg Auch die zweite Israel-Flagge am Dorfplatz wurde gestohlen

Auch die neue, zweite Israel-Flagge, die der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg nach dem Martinimarkt am Dorfplatz gehisst hatte, ist gestohlen worden. „Sie ist seit Sonntag verschwunden“, sagte Heimatvereins-Vorsitzender Hans Dröttboom am Montag. Zusätzlich hat der Täter oder haben die Täter diesmal die Halterung am Flaggenmast beschädigt, so dass es nicht möglich sei, eine neue Flagge aufzuhängen. Nach den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober hatte sich der Heimatverein dazu entschlossen, eine Israel-Flagge aufzuhängen. Die Antwort darauf war offener Antisemitismus, denn die Flagge wurde schnell heruntergerissen. „Wir werden vorerst keine neue Israel-Flagge aufhängen“, sagte Dröttboom, der sich entsetzt über die Tat zeigte.