Polizei bittet um Hinweise In den Orsoyer Edeka-Markt wurde schon wieder eingebrochen

Die Serie der Einbrüche in Supermärkte geht weiter. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass erneut in den Edeka-Markt Daniels an der Rheinberger Straße in Orsoy eingebrochen worden ist. Am Dienstagmorgen um kurz nach 5 Uhr habe eine aufmerksame Zeugin gemeldet, dass an dem Geschäft eine Scheibe eingeschlagen sei. Die Polizei fuhr sofort nach Orsoy, umstellte den Gebäudekomplex und durchsuchte das Ladenlokal. Es seien jedoch keine Personen mehr angetroffen worden. Parallel laufende Fahndungsmaßnahmen verliefen ebenfalls erfolglos. Die Täter hatten aus den Fächern an den Kassen Zigaretten und andere Tabakwaren gestohlen. In welcher Menge, stehe noch nicht fest. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet mögliche Zeigen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02842 934-0 der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort. In den vergangenen Wochen war bereits dreimal in den Edeka-Markt Kusenberg an der Bahnhofstraße in Rheinberg-Mitte, jeweils einmal in die Penny-Märkte am Annaberg an der Annastraße und in Budberg an der Rheinberger Straße sowie einmal in den Orsoyer Edeka-Markt eingebrochen worden. Dabei wurden jedes Mal Tabakwaren gestohlen. In Sonsbeck hatte es einen Einbruchversuch in einen Supermarkt gegeben.