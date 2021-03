Haushaltsberatungen in Rheinberg : Erhöhung der Elternbeiträge im Ausschuss abgeschmettert

Rheinberg Die Mehrheit im Rheinberger Jugendhilfeausschuss folgte nicht dem Vorschlag der Verwaltung, die Beiträge für Kita-Besuch und Kindertagespflege anzupassen.

Azra Zürn, die Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales bei der Stadt, versuchte zu Beginn der Sitzung des Jugendhilfeausschusses anhand einer Powerpoint-Präsentation noch einmal zu erklären, wie und warum die Stadt die Elternbeiträge für Kinder, die Kindertagesstätten besuchen oder die verschiedenen Betreuungsangebote in den Schulen wahrnehmen, anpassen beziehungsweise erhöhen wollte. „Wir hätten auch pauschal in allen Einkommensstufen erhöhen können“, sagte sie. „Aber stattdessen haben wir versucht, die zu entlasten, die es finanziell nötig haben.“ Und sie wies mehrfach darauf hin, dass die, die künftig mehr bezahlen sollen, nicht viel tiefer in die Tasche greifen müssten. In der Einkommensklasse bis 70.000 Euro im Jahr gehe es etwa um einen Betrag knapp unter zehn Euro pro Monat.