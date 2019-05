Naturschutz : Rheinberg wie es blüht und summt

Isabel (8), Josephin (9) und Hannah (8) sind allesamt fleißige Helferinnen aus der Klasse 3b der Schule am Bienenhaus. Die Millinger haben den ersten Preis gewonnen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Der Aktionstag „Rheinberg summt los!“ lockte am Samstag viele Menschen zum Stadthaus. Es ging um insektenfreundliches Gärtnern.

Vor eineinhalb Jahren hat sich Rheinberg an der Initiative „Deutschland summt!“ beteiligt, um seine Bürger für Wild- und Honigbienen, die Stadtnatur und die Notwendigkeit eines funktionierenden Ökosystem zu sensibilisieren. Nachdem die Stadt mit gutem Beispiel voran ging und öffentliche Flächen bienenfreundlich gestaltete, sollten jetzt mit dem Aktionstag „Rheinberg summt los!“ die Bürger mehr in das Thema eingebunden werden. Ein breites Informationsangebot mit Vorträgen zu regionalem Saatgut im heimischen Garten, Kurzfilmen zum Thema Insekten oder eine Exkursion zu einer artenreichen Streuobstwiese in Orsoy lockte viele Naturliebhaber an.

Los ging es um 11 Uhr im Stadthausfoyer mit der erstmals verliehenen Plakette „Insektenfreundliches Gärtnern“. Die durfte Jasmin Brune, Leiterin der Millinger Grundschule am Bienenhaus, entgegennehmen. „Bei einem Sturm ist dort ein Baum umgestürzt. Lehrer, Eltern und Schüler haben die Chance genutzt und an dieser Stelle eine Blumenwiese angelegt, die sie seitdem sehr gut pflegen“, begründet Nicole Weber F. Santos von der Initiative „Rheinberg summt“ die Preisvergabe. Für Brune bietet diese Blumenwiese viele Vorteile: „Wenn wir in Sachkunde das Thema Insekten haben, verlegen wir den Unterricht nach draußen an die Wiese.“

Info De Vorteil regionaler Pflanzenarten Tipp Pflanzen aus regionaler Herkunft werden von den bestäubenden Insekten häufiger angeflogen als gebietsfremde Pflanzen. Sie bilden dadurch etwa zehn Prozent mehr Blüten. Viele Wildbienenarten sind auf eine Pflanze fixiert. www.rheinberg.deutschland-summt.de

Wer dem Beispiel folgen wollte, durfte sich Saatgut und Sonnenblumen für den Balkon oder Garten gratis mitnehmen. Möchte man den Insekten eine blühende Oase zur Verfügung stellen, sollte möglichst heimisches Saatgut verwendet werden. Das hat viele Vorteile, weiß Nicole Weber F. Santos: „Regionale Pflanzen sind mit unserem Klima vertraut, machen nicht viel Arbeit bei der Pflege und dem Gießen.“

Im Gegenteil, ständiges Unkrautzupfen und harken stören nur. Gräser beispielsweise sorgen dafür, dass der Boden sich nicht zu stark erhitzt und dienen als Nährstoffquelle. „Für die Insekten ist es besser, wenn nicht alles super gepflegt ist“, erklärt Rheinbergs Klimaschutzmanagerin. Übrigens: Wer seine Steingärten durch blühende Beete ersetzt, kommt im Sommer weniger ins Schwitzen. Weber F. Santos: „Durch Verdunstung kühlen die Blumen ihre Umgebung auf natürliche Weise ab. Schotter macht das nicht.“