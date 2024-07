Benefizaktion in Rheinberg Dank Yoga-Festival eine Spende von 1400 Euro fürs Hospiz

Stolz, zufrieden und auch etwas erschöpft blicken die Rheinberger Yogalehrerinnen Nina Bubeck, Silvia Füser und Vivian Nettelbeck auf ihr kleines Yogafestival unter dem Motto „Sommer, Sonne, Yogazeit“ zurück. Dabei sei der sogenannte Self-Care-Sonntag im Wasserhäuschen an Haus Wolfskihlen der Familie von Loë „das absolute Highlight“ gewesen. Ein Yin-Yoga-Kurs mit Live-Musik vom Essener Musikerduo „voiceandguitar“ (Jasmin und Thilo Schmidt) habe gehalten, was die Überschrift „All my loving“ versprochen habe. Selbstfürsorge stand hier im Vordergrund, die Teilnehmerinnen wurden angeleitet und begleitet von Nina Bubeck und Vivian Nettelbeck. Nach einem vegetarisch-veganem Mittagssnack, gesponsert vom Partyservice Hoppmann, ging das Programm mit dem Punkt „Let it be“ und Silvia Füser weiter, die ihre Teilnehmer fest im Griff beziehungsweise im Gurt hatte und behutsam, aber beharrlich dabei anleitete, Spannungen in den Schultern und im Nacken zu lösen.