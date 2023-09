Improvisationtheater in Rheinberg Niemand wusste, wer der Mörder ist

Getroffen hat es Stefan Schuhmacher alias „Viktor Wumpe“, dem das Publikum es wohl übelgenommen hatte, dass er sich für seine amourösen Dienste bezahlen lassen wollte. Im Anschluss wurden Umschläge an die Verdächtigen überreicht. In einem stand das Wort „Mörder“, alle anderen tappten im Dunkeln. Dazu zählte vor allem Kommissar Flipper von der Rheinberger Kripo: „Auf den ersten Blick würde ich sagen, der Tote ist auf jeden Fall erschlagen, erschossen, erwürgt oder vergiftet worden. Was sagt die Pathologin?“ Eine Steilvorlage an Impro-Künstlerin Andrea Beer.