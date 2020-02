Kinderbetreuung in Rheinberg : Giebel und Glas für die Annaberg-Kita

Kinderbetreuung in Rheinberg

Rheinberg Eingeschossig, aber architektonisch reizvoll: Die Politik stimmte einem überarbeiteten Entwurf für den knapp 3,3 Millionen Euro teuren Neubau zu.

Für die geplante Kindertagesstätte nahe der Grundschule am Annaberg – an der Ecke Schützenstraße/Zu den Stationen – ist eine Lösung gefunden. Mit dem neuen Entwurf konnten sich im Bau- und Planungsausschuss alle Fraktonen anfreunden. Dafür, dass dort eine Kita gebaut wird, gab es keine Einwände. Kritisiert worden war im vergangenen Jahr der vorgelegte Entwurf eines eingeschossigen L-förmigen Gebäudes. Die Baukosten seien trotz Förderung hoch. Auch der Flächenverbrauch war ein Thema. Man könne doch zweigeschossig bauen, so der Vorschlag. Weil dann mit einer entsprechenden barrierefreien Ausstattung kalkuliert werden müsse, sei mit deutlich höheren Kosten zu rechnen, hielt die Verwaltung dagegen. Ein mehrgeschossiges Haus würde zusätzlich etwa 3,7 Millionen Euro kosten und eine zeitliche Verzögerung des Vorhabens von rund zehn Monaten mit sich bringen.