Lebensqualität in Rheinberg Entwurf des Rheinberger Lärmaktionsplans liegt aus

Auch die Stadt Rheinberg befasst sich mit der Fortschreibung des Lärmaktionsplans. Aktuell liegen die Pläne öffentlich aus und können eingesehen werden. So kann man etwa herausfinden, welche Maßnahmen in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden sollen. Dazu gehört etwa, dass überprüft werden soll, ob an der L 137/Moerser Straße zwischen der Rheinberger Straße (L 155) /An der Neuweide und an der Alten Landstraße Tempo 50 eingeführt wird. Oder ob an Straßen wie dem Außenwall oder der B58 eine Schalldämmung an Gebäuden oder Schallschutzfenster erforderlich sind. Bei einem Lärmaktionsplan handelt es sich um ein städtisches Gesamtkonzept, das Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung und zum Schutz ruhiger Gebiete umfasst. In NRW sind weitestgehend die Städte und Gemeinden für diese Aufgaben zuständig. Rheinberg ist von der Lärmkartierung und -aktionsplanung an den Autobahnen, Landesstraßen sowie sonstigen grenzüberschreitenden Straßen mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr beziehungsweise 8200 Kraftfahrzeugen je 24 Stunden betroffen.