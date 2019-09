Unsere Woche : Eine mutige, fast waghalsige Entscheidung

Meinung Rheinberg Der Bauausschuss hat sich dazu entschieden, den Fisch- und Holzmarkt probeweise für ein Jahr zu sperren. Der ehrbare Versuch, das Herz der Stadt noch gastfreundlicher zu gestalten, dürfte nicht allen gefallen. Ärger ist programmiert.

Das ist ein mutiger Schritt, den die rot-grüne Mehrheit im Bauausschuss da in dieser Woche mit dem Probelauf für den Holz- und Fischmarkt getan hat. Mindestens ein Jahr lang soll die City-Ader auf einer Länge von 60 Meter verstopft werden. Ehe dann endgültig entschieden wird, ob der Versuch zur Dauerlösung wird. Ein gravierender Einschnitt in die Verkehrsbeziehungen in der Stadt, der nicht folgenlos bleiben wird. So viel ist sicher. Sicher ist auch, dass nicht alle die – örtlich betrachtet – historische Entscheidung begrüßen. Das allein wurde am Riss deutlich, der durch den Ausschuss ging.