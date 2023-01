Um flexibler zu sein Enni übernimmt Rheinberger Tiefbaufirma

Für Vorstand Stefan Krämer passt die Kooperation ideal zu seinen Zielen, auf regionale Partnerschaften zu setzen und so die Wirtschaftskraft am Niederrhein zu halten. „Wir wussten, was wir aneinander haben und die Chemie hat vom ersten Gespräch an gestimmt. Lange passt zu uns als ein in der Branche angesehenes Straßen- und Tiefbauunternehmen“ – davon ist Stefan Krämer überzeugt. In die Strategie des Enni-Chefs passt auch, dass Ludger Lange schon jetzt eine junge Nachwuchskraft aufbaut – ein Mitarbeiter, der im Orsoyer Betrieb künftig die Geschäftsführung übernehmen soll. „Bis es so weit ist, wird Ludger Lange Geschäftsführer bleiben und seine Erfahrung an die nächste Generation weitergeben.“