Innenstadtsanierung : Enni legt neue Gasleitungen in die Beguinenstraße

So wie im vergangenen Jahr in der Xantener Straße tauscht Enni jetzt auch in der Beguinenstraße Erdgasleitungen aus. Foto: Uwe Plien

Das Moerser Unternehmen Enni hat vor einiger Zeit das Rheinberger Erdgasnetz übernommen und erneuert es nach und nach. In den nächsten Wochen wird nun in der Beguinenstraße gearbeitet. Dort saniert das Unternehmen einen Teil des Gasnetzes und tauscht auf dem rund 190 Meter langen Abschnitt zwischen Gelderstraße und Innenwall Leitungen aus, die aus den 1970er Jahren stammen. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 13. Januar, und dauern voraussichtlich zwölf Wochen. In dieser Zeit wird es auch Einschränkungen für den Verkehr geben. „Wir werden die Beguinenstraße im Baubereich einseitig sperren. Anwohner können ihre Eingänge und Einfahrten aber jederzeit erreichen“, sagt Enni-Bauleiter Amir Duric und bittet um Verständnis dafür, dass Parkplätze am Fahrbahnrand wegfallen. Die Anwohner hat Enni bereits schriftlich informiert. Duric: „Da die Arbeiten im historischen Ortskern von Rheinberg stattfinden, gelten besondere Bestimmungen des Denkmalschutzes. Hier werden wir eng mit den Denkmalbehörden zusammenarbeiten.“ Fragen werden unter der Rufnummer 02841 104-600 beantwortet.