Baustelle in Rheinberg : Neue Erdgasleitung wächst Richtung Innenstadt

Rheinberg Der Energieversorger Enni hat das Rheinberger Netz übernommen. An der Xantener Straße werden jetzt neue Rohre verlegt.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Auf der Xantener Straße in Höhe des Dänischen Bettenlagers wird kräftig gebuddelt. Der Energieversorger Enni tauscht dort eine 300 Meter Gasleitung zwischen der Einmündung Kanalstraße (Bäckerei Bergmann) und der Rheinstraße (Höhe Pflegezentrum Wiesenhof) aus. In 60-Meter-Abschnitten rücken die von Enni beauftragten Bauarbeiter des Neukirchen-Vluyner Unternehmens Plängsken weiter Richtung Innenstadt vor und bringen die zwölf Meter langen Kunststoffrohre rund 80 Zentimeter tief in die Erde, wo sie dann verschweißt werden, wie Enni-Bauleiter Amir Duric erklärt.

Bevor die Arbeiten am 12. August begannen, hat Duric die betroffenen Gewerbetreibenden besucht und ihnen erklärt, was wann und wo gebaut wird. Denn die Wanderbaustelle macht sich im Stadtbild bemerkbar: Die Xantener Straße gehört zu den am stärksten befahrenen Straßen der Stadt. Derzeit ist eine Fahrspur gesperrt, eine Baustellenampel regelt den Einbahnstraßenverkehr. Das funktioniert jetzt noch gut, weil noch Ferien sind. Ab Mitte nächster Woche rollen aber jeden Morgen 2000 Schüler und Lehrer an; sie alle wollen dann zum Amplonius-Gymnasium oder zur Europaschule. „Deshalb war es uns wichtig, dass der Knotenpunkt Xantener Straße/Kanalstraße/Dr.-Aloys-Wittrup-Straße frei ist“, unterstreicht Dieter Paus, Technischer Beigeordneter im Stadthaus.