Energieversorgung : Enni eröffnet Kundenzentrum

Rheinberg Der Moerser Energieversorger hat jetzt in Rheinberg an der Gelderstraße eine Anaufstelle. Geschäftsführer Stefan Krämer eröffnete es jetzt im Beisein von Bürgermeister Frank Tatzel.

Wer durch die Gelderstraße geht, dem fällt das neue Rheinberger Kundenzentrum direkt ins Auge. „Die begrünte Fassade steht für unsere ökologisch orientierte Unternehmensphilosophie. Ein Konzept, das wir auch beim Bau unserer neuen Unternehmenszentrale in Moers umsetzen“, schaffe Enni laut Stefan Krämer so selbst in Fußgängerzonen Lebensraum für Flora und Fauna, trage im Kleinen zu einem besseren Stadtklima und zur Verschönerung des Umfeldes bei. Wie schon in ihren anderen Kundenzentren wird Enni interessierte Kunden auch in Rheinberg zu Energiethemen informieren, die die Energiewende unterstützen und zum Klimaschutz beitragen. Vom Anschluss an Energienetze bis hin zur Energieberatung mit Thermografie oder der Planung einer Photovoltaikanlage für die ganz private Energiewende wird in der Gelderstraße für Bürger vieles möglich sein. „Wir sind ein Unternehmen von hier“, betonte Krämer dabei, dass Enni trotz einer fortschreitenden Digitalisierung mit vielen Onlineangeboten nah an den Kunden sein möchte, die persönliche Betreuung bevorzugen. Auch wenn in Rheinberg ein Schwerpunkt auf der technischen Beratung rund um die Gasversorgung, den Einsatz regenerativer Energien und Fördermöglichkeiten liege, würden Kunden ihre Verbrauchsstellen hier auch an-, um- und abmelden oder sich Rechnungen erläutern lassen können. „Schließlich haben wir heute nirgends mehr Energiekunden außerhalb unseres Stammgebietes als in Rheinberg und wollen eine Anlaufstelle vor Ort haben.“