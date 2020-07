Kostenpflichtiger Inhalt: Richtfest in Rheinberg : Endspurt für den Hospiz-Neubau

Zimmermann Melvin Rinaß (Mi.) verliest den Richtspruch. Links Torben Aengenheyster, rechts Wolfgang van Bebber. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Auf der Baustelle an der Moerser Straße in Rheinberg wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert. Beachtlich: Der Förderverein der Einrichtung bringt 1,6 Millionen Euro der Gesamtkosten in Höhe von 2,3 Millionen Euro auf.