Einzelhandel in Rheinberg Orsoy hat endlich wieder ein Büdchen

Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es in jedem Dorf am Niederrhein Trinkhallen, in denen man die Kleinigkeiten zwischendurch einkaufte oder sich zum Plausch mit anderen traf. Eine davon war der kleine Pavillon am Sankt-Marien-Hospital in Orsoy, der vor allem von den Besuchern des Krankenhauses lebte. Doch kurz nach dem Ende der Klinik, in der sich seit Ende 2015 die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes für geflüchtete Menschen befindet, kam auch das Aus für das Büdchen.