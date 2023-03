Vereine in Rheinberg Endlich ein neuer Platz für die Spektakel-Hütten

Ein Problem für die Spektakel-Vorsitzende Corinna Gribl und das Vorstandsteam. Denn mal eben so findet sich kein 80 bis 100 Quadratmeter großer Lagerraum. Doch jetzt kam die Erlösung: Der Rheinberger Unternehmer Andreas Dünnwald meldete sich bei Corinna Gribl und bot seine Hilfe an. Die Vorsitzende: „Das war wie ein Geschenk des Himmels für uns. Wir können unsere 27 Holzhütten jetzt in einer Halle und zwei Garagen auf dem Firmengelände von Dünnwald im Gewerbegebiet Winterswick unterstellen.“ Viele fleißige Helfer packten beim Abbau an der Kirche mit an. Inzwischen ist alles eingelagert: Problem gelöst.