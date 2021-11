Ende der Werbegemeinschaft Rheinberg : Eine Folge des Online-Handels

Meinung Rheinberg Das Schicksal der Rheinberger Werbegemeinschaft scheint besiegelt zu sein. Wenn nicht noch ein Wunder passiert, geben die Einzelhändler das Geschäft mit eigenen Veranstaltungen, Festen und Aktionen zur Belebung des Einkaufsstandortes Rheinberg nach rund 35 Jahren auf.

Eine wirkliche Überraschung ist das nicht. Schon seit Jahren zeichnet sich das Sterben der Innenstadt auf Raten ab. Das läuft in vielen anderen Orten nicht nur am Niederrhein ähnlich ab wie in Rheinberg. Doch hier hat man einen gewichtigen Grund für diese Entwicklung in Sichtweite. Amazon steht wie kein anderes Unternehmen für unser geändertes Kaufverhalten. Im Internet zu bestellen ist bequem und oft günstiger. Die Folgen bleiben nicht aus, wie man jetzt sieht. Ob die finanziell klamme Stadt ohne Werbegemeinschaft künftig Veranstaltungen von der Größenordnung eines Stadtfestes auf die Beine stellen kann, darf bezweifelt werden.