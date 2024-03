Oldies für Oldies in Rheinberg Elvis-Imitator sorgt für Stimmung im Pflegezentrum

Würde Elvis Presley noch singen, wenn er noch lebte? Und wenn ja, wo? Vielleicht in Altenheimen? Der Superstar aus Memphis mit dem einzigartigen Hüftschwung und dem Schmelz in der Stimme wäre inzwischen 88 Jahre alt und ohne jeden Zweifel ein alter Mann. Wir werden es nie erfahren, denn der King of Rock’n’Roll ist schon 1977 mit gerade einmal 42 Jahren verstorben. Aber er hat jemanden, der das Elvis-Erbe fortführt und sich jetzt im Café Wien des Pflegezentrums am Wiesenhof in Rheinberg vor rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörern im weit fortgeschrittenen Alter die Ehre gab: Elvis-Imitator Nevrez Caliskan aus Duisburg-Hochfeld. Er zog alle Register seiner Gesangskunst und kam – da waren sich die Zuhörer einig – dem Origial sehr nahe.