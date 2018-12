Rheinberg: Elterntaxis - Chaos an der Schule St. Peter

Rheinberg Rektorin Gabi Krekeler sendet Notruf: Jeder fünfte Schüler wird mit dem Auto zur Schule gebracht. Auf der engen Stichstraße vorm Schulhof kommt’s oft zu hanebüchenen Szenen. Verkehrsregeln werden ignoriert, Lehrer beschimpft.

Gabi Krekeler ist mit ihrem Latein am Ende. Die Leiterin der Grundschule St. Peter hat bereits alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft, die Verkehrssituation vor ihrer Schule zu entschärfen: Anschreiben, Informationen bei der Einschulung, persönliche Ansprache der Eltern und Aktionen mit Polizei und Ordnungsamt. Nichts hat gefruchtet. Nach wie vor dem Unterricht verursachen allmorgendlich unzählige Elterntaxis an der Fossastraße ein absolutes Chaos. An der St.-Peter-Schule ist es dabei bislang bei Wutausbrüchen und Blechschäden geblieben. Gannz anders als vor einer Schule in Mönchengladbach. Dort ist wenigen Tagen eine Achtjährige nach einem Unfall verstorben ist. „Wir hatten Glück“, so Gabi Krekeler.