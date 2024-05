Kinderbetreuung in Rheinberg Eltern sind immer noch unzufrieden

Die Unzufriedenheit mit den Zuständen in den städtischen Kindertagesstätten Vierbaum in Orsoy hält an. Während es in Vierbaum momentan eher ruhig läuft, aber nach Ansicht vieler Eltern lange nicht zufriedenstellend, hat sich die Situation in Orsoy weiter hochgeschaukelt. Larissa Teucher, die zum Elternbeirat der Einrichtung gehört, spricht von „ganz vielen Baustellen“, die sich in der Kita auftun. Die personelle Situation sei nach wie vor sehr angespannt. Immer wieder halte die Stadt die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten, für die die Eltern viel Geld bezahlen müssten, nicht ein, weil es zu krankheitsbedingten Ausfällen komme.