Thema im Jugendhilfeausschuss Rheinberg Eltern bemängeln Zustand der Orsoyer Kita

Elternvertretung und Interessengemeinschaft des städtischen Kindergartens Orsoy, vertreten durch Larissa Teucher und Christine Blömer, haben in einem Schreiben an Sozialdezernentin Iris Itgenshorst auf die ihrer Ansicht nach desolate Situation in der Einrichtung aufmerksam gemacht. Sie kritisieren vor allem bauliche Mängel.