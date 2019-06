St.-Marien-Bruderschaft : Die erste Königin samt Throngefolge

Winterswick Elke Ehlen regiert die St.-Marien-Bruderschaft. Prinzgemahl ist Erhard Krause.

Mit Elke Ehlen hat die Bruderschaft St. Marien Winterswick, eine der ältesten am Niederrhein, zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte eine regierende Königin. Mit dem 98. Schuss erledigte sie den Holzvogel und verwies ihren Mitaspiranten Stefan Schmidt auf den zweiten Platz. Zum Prinzgemahlen wählte sie ihren Ehemann Erhard Krause, der auch den Vogel gebaut hatte.

Adjutanten sind Bettina und Karl-Heinz Kamps sowie Elisabeth Schiller und Stefan Schmidt. Huberta Döllert und Peter Meer sowie Mechthilde und Theo Reintges vervollständigen das Throngefolge. Mit der Kinderbelustigung am Samstag und dem Kirchgang und Spätschoppen am Sonntag wurde das Schützenfest fortgesetzt. Es fand am Montagabend mit dem Krönungsball einen würdigen Abschluss.