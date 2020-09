Kommunalpolitik : Budberger im Landesvorstand der Jungliberalen

Rheinberg/Köln Die Jungen Liberalen Nordrhein-Westfalen (Julis NRW) haben im Gürzenich in Köln bei ihrem Landeskongress den 19-jährigen Elias Sentob aus Budberg in ihren Vorstand gewählt. Sentob ist nun das jüngste Mitglied des Landesvorstandes.

In seiner Rede hob der Student die Bedeutung der Themensetzung der Jungen Liberalen in der Öffentlichkeit hervor: „Wir Junge Liberale sind der progressive Motor der FDP. Deshalb muss es auch an uns liegen, unsere Themen in der Öffentlichkeit zu positionieren und wieder gesamtgesellschaftliche Debatten anzuführen. Viele Menschen wünschen sich eine Erneuerung des Aufstiegsversprechens, einen schlanken Staat und solide Finanzen.“ Als weitere Kernthemen nannte Sentob eine digitale Bildungspolitik, eine faire Steuerpolitik und die Verbindung von Wirtschafts- und Umweltpolitik.