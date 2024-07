Ferienkompass-Programm Rheinberg Wie elf Kinder einen Tag am Angelsee erlebten

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen entschieden sich elf Kinder dafür, auf einen Freibad-Besuch zu verzichten und stattdessen am Ferienkompass-Angebot des Angelsportvereins (ASV) Walsum in Budberg teilzunehmen. Die Kinder hatten die Gelegenheit, verschiedene Aktivitäten wie Angeln, Casting (das ist Zielwerfen mit der Angel) und die „Finne – Fischwelt in NRW neu entdecken“ zu erleben. Dieses landesweite Umweltbildungsprojekt der Fischereiverbände in NRW in Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium NRW zielt darauf ab, den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu fördern und ein grundlegendes Verständnis für die biologischen Zusammenhänge am Gewässer sowie für eine nachhaltige Nutzung der regionalen Fischbestände zu schaffen.