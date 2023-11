Brandrede im Ausschuss Baustellen machen Rheinberger Einzelhändlern zu schaffen

Einzelhändler aus der Innenstadt haben ihrem Ärger über die Baustellensituation Luft gemacht. Am Ende der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität ergriff Peter Meulmann (Fotoschmiede) stellvertretend für mehrere Einzelhändler das Wort und wandte sich in einer Brandrede an Verwaltung und Politik. Sein Fazit: Die Stimmung in der Geschäftswelt sei denkbar schlecht, Straßen und Geschäfte seien überwiegend wie ausgestorben. Meulmann: „Viele machen sich Sorgen um ihre Mitarbeiter. Teilweise muss privates Geld in bestehende Geschäfte gesteckt werden, damit es weitergeht. Und das in der für uns existenzwichtigen Vorweihnachtszeit. Die Hütte brennt.“