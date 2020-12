Rheinberger Geschäfte im Lockdown : „Den Einzelhandel unterstützen“

Rheinberg Viele Geschäftsleute sind auch im Lockdown für ihre Kunden da und liefern nach Hause. Die meisten Einzelhändler sind telefonisch, per E-Mail oder über ihre Homepage erreichbar, auch wenn sie keinen Online-Shop haben.

Herr Füngerlings, was kann man als Einzelhändler in diesen Tagen tun?

Friedrich Füngerlings Mit jedem Einzelhändler kann man telefonisch oder per E-Mail oder über seine Homepage in Kontakt treten, auch wenn er keinen Online-Shop hat. Von der Corona-Schutzverordnung zugelassene Auslieferungen und Abholungen sind möglich.

Füngerlings Wir selbst haben keinen Online-Shop. Aber wenn jemand schnell etwas benötigt – sagen wir mal Trauerkleidung für eine Beerdigung –, kann er uns direkt anrufen. Wir stellen dann ein paar Teile zusammen und bringen sie beim Kunden vorbei. Dann kann er sich zu Hause etwas aussuchen und kann dann das, was er nicht braucht, zurückbringen oder wir holen es ab. Das klappt in der Buchhandlung Schiffer-Neumann genau so wie in den meisten anderen Geschäften auch.