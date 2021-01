Innenstadtentwicklung in Rheinberg : Händler: Verkehrskonzept erst nach Corona anpacken

Innenstadtentwicklung in Rheinberg

Im Verkehrskonzept soll es auch um die testweise Sperrung der Durchfahrt Holz- und Fischmarkt gehen. In dem hellgelben Gebäude betreibt Peter Meulmann seine Fotoschmiede. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Der Rheinberger Peter Meulmann, Inhaber der Fotoschmiede am Holzmarkt, hält den Vorschlag der Grünen, jetzt mit der Planung für das Innenstadt- Verkehrskonzept zu beginnen, für nicht gut. Das Vorhaben sollte auf die Zeit nach Corona verschoben werden.

Die Grünen rücken das Verkehrskonzept für die Innenstadt (Stichwort: probeweise Sperrung der Durchfahrt Holz- und Fischmarkt) wieder in den Blick der Öffentlichkeit und haben dazu einen Antrag gestellt (wir berichteten). Die Verwaltung soll eine Bürgerbefragung dazu vorbereiten. Der Rat hatte vor etwa einem Jahr beschlossen, die Diskussion so lange zurückzustellen, bis die Innenstadtsanierung abgeschlossen ist.

Die RP hat sich dazu mit Peter Meulmann unterhalten. Er ist Inhaber der Fotoschmiede am Holzmarkt und hatte den Bericht zu dem Vorstoß der Grünen bei Facebook so kommentiert: „Sollen wir jetzt nicht erst einmal abwarten, ob und wie die Rheinberger Geschäfte die nächsten Monate der Pandemie überstehen, bevor schon wieder über die Sperrung von Holz- und Fischmarkt nachgedacht wird?“

Die Zeiten seien für Dienstleister, Handwerksbetriebe, Markthändler Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt derzeit nicht gerade einfach. „Auch, weil wir Jahre des Innenstadtumbaus hinter uns haben. Lärm, Dreck, Unannehmlichkeiten und weniger Kunden und Umsatz bestimmten lange Zeit unseren Alltag“, so der Fotografenmeister. Die Anlieger von Holz- und Fischmarkt hätten obendrein bis Mitte März 2020 die Anliegerkosten bezahlen müssen – Geld, das heute zusätzlich in den Kassen fehle.