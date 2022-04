Gründung am 29. April 2004 in Rheinberg : Einheit Millingen der Feuerwehr wird volljährig

Gründung am 29. April 2004 in Rheinberg

Millingen Genau 18 Jahre ist es her, dass die damalige Bürgermeisterin Ute Schreyer die Löschgruppe Millingen-Alpsray ins Leben rief. Eine Handvoll Ehrenamtliche hatten sich ein Jahr zuvor zusammengetan und die Initiative dazu ergriffen.

Inzwischen sei die Einheit zu einer leistungsstarken, gewachsenen, motivierten und etablierten Truppe rund um die heutige Einheitsführung herangereift, teilt die Freiwillige Feuerwehr mit. Heute spricht man nicht mehr von Löschgruppen, sondern von Einheiten. Das Bekämpfen eines Feuers zählt auch weiterhin zu den Aufgaben, allerdings kommen viele technischen oder hilfeleistenden Bereiche hinzu. „Der Begriff ,Einheit‘ verdeutlicht zusätzlich noch einmal das, wofür wir nicht nur bei unseren feuerwehrtypischen Aufgaben stehen, nämlich auch außerhalb dieser Tätigkeiten als solche zusammenzustehen, wie zum Beispiel bei der aktuellen Ukrainehilfe. Da unterstützen wir weiterhin in unserer Freizeit mit Sammlungen. Das schweißt zusammen und bedeutet Kameradschaft“, so Stefan Ströde, heutiger Einheitsführer der Einheit Millingen. Im vergangenen Jahr absolvierte die Einheit Millingen ca.70 Einsätze erfolgreich, auch in Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Feuerwehr Rheinberg. Dazu stehen der Einheit moderne Technik und Ausstattung zur Verfügung. „Wir danken den Gründungsmitgliedern für ihr damaliges Engagement, denn ohne sie, würde es die Einheit Millingen heute nicht geben,“ so Stefan Ströde, Swen Denzau und Björn Halberkamp.